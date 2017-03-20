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11:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Яйца из Приангарья обвиняют в возможной причастности к массовому отравлению в Магадане

В отношении поставщиков продукции в столовую «СВЗобщепит» начато и проводится санитарно-эпидемиологическое обследование.

Источник: Reuters

Куриные яйца, которые привезли на Колыму из Новосибирской и Иркутской областей, могли быть заражены сальмонеллой. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Магаданской области Ирина Коваленко. Представитель надзорного ведомства сообщила, что сейчас в отношении поставщиков продукции в столовую «СВЗобщепит» начато и проводится санитарно-эпидемиологическое обследование, письма с рекомендациями провести проверку на предприятиях-производителях куриных яиц также направлены в Новосибирскую и Иркутскую области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ИА MagadanMedia.

Как рассказала на встрече с журналистами министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Ирина Ларина, уже в пятницу с подозрением на кишечную инфекцию в инфекционную больницу были госпитализировали 13 человек. Все они отобедали в столовой «СВЗобщепит». «Потенциально на этом объекте могли принимать пищу около 140 человек, все они — сотрудники расположенных в здании предприятий, — пояснила Ирина Ларина. — Поэтому в субботу и воскресенье мы организовали работу городских поликлиник для обследования людей».

«На сегодняшний день в стационар инфекционной больницы поступили 37 человек, еще 4 человека получают лечение на дому. Для обеспечения необходимого лечения мы развернули дополнительные койки в инфекционном стационаре для взрослых. Это учреждение и пациенты обеспечены достаточным количеством лекарств, средствами индивидуальной защиты. Кроме этого для более эффективной работы привлечены дополнительные медкадры», — заявила министр.

Также Ирина Ларина уточнила: несмотря на то, что в столовой «СВЗобщепит», которая кстати сейчас закрыта, питались в основном сотрудники находящихся в этом же здании компаний, есть вероятность того, что кто-то из жителей города также зашел на обед в эту столовую и мог заразиться кишечной инфекцией.

Я призываю магаданцев не заниматься самолечением и, если они чувствуют симптомы отравления, немедленно обратиться в поликлинику, а лучше даже вызвать врача на дом. Кстати, сейчас наша Скорая помощь проинформирована и нацелена на немедленную госпитализацию всех жителей, которые могут быть заражены кишечной инфекцией.

Руководитель областного ведомства подчеркнула, что проведенные лабораторные исследования показали: 41 человек, который проходит лечение в стационаре и на дому, заражен сальмонеллёзом.

«Тяжелых форм этого заболевания не зарегистрировано, у ряда пациентов состояние средней степени тяжести», — уточнила Ларина.

Тему продолжила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Магаданской области — заместитель главного государственного санитарного врача по Магаданской области Ирина Коваленко.

Она отметила, что в столовой «СВЗобщепит», где после отравления магаданцев прошла немедленная проверка, были обнаружены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения.

Среди несоблюдений санитарно-эпидемиологических требований — нарушения товарного соседства, отсутствие технологических карт приготовления, термометров в холодильниках, неорганизованный производственный контроль на предприятии. Все эти нарушения способствовали массовому распространению инфекции.

«По итогам проверки 27 наименований пищевой продукции было снято с реализации в столовой. Также на месте был составлен протокол об административном правонарушении в отношении юрлица, протокол о временном запрете деятельности данного объекта. Материалы подготовлены и переданы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности объекта», — рассказал Ирина Коваленко. — Кроме этого в отношении поставщиков продукции в столовую начато и проводится санитарно-эпидемиологическое обследование.

На вопрос, что же могло стать переносчиком кишечной инфекции, Ирина Коваленко отметила, что в последние годы, как правило, источником сальмонеллы являются куриные яйца.

На всю продукцию, поступающую в регион, имеются документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Однако, эти яйца, по первичным данным, оказались некачественными, поэтому сейчас наше ведомство будет уточнять, как такой продукт поступил на территорию.

«Кроме этого письма с рекомендациями провести проверку на предприятиях-производителях куриных яиц нами направлены в Новосибирскую и Иркутскую области, откуда пришел товар», — сказала Ирина Коваленко.

Как отметила Ирина Коваленко, столовая «СВЗобщепит» и ранее попадала в поле зрения регионального Роспотребнадзора: к объекту в рамках плановых проверок, которые проходят каждые 3 года, замечания были, однако таких грубейших нарушений, которые были выявлены в этот раз, не было. И дело даже не в некачественных яйцах, ведь яйцо, зараженное сальмонеллой, но правильно обработанное, не представляет опасности для здоровья и жизни людей.

На предприятиях общепита существует инструкция по обработке яиц — этот продукт необходимо замочить с использованием кальцинированной соды и хлорамина, затем промыть и в дальнейшем уже готовить. А наша проверка показала, что в столовой «СВЗобщепит» яйца хранились хаотично, а их поверхность была загрязнённая.

Кроме этого представитель Роспотребнадзора обратила внимание, что совсем несложно обработать яйца перед приготовлением и в домашних условиях. Их стоит обмыть в мыльно-содовом растворе и кипятить не менее 10 минут.

В заключение глава областного минздрава уточнила, что лечение больных сальмонеллезом проходит хорошо, больница обеспечена всем необходимым и имеет запас коек и медикаментов на 100 пострадавших от кишечной инфекции.

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