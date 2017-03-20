Яйца из Приангарья обвиняют в возможной причастности к массовому отравлению в Магадане
В отношении поставщиков продукции в столовую «СВЗобщепит» начато и проводится
В отношении поставщиков продукции в столовую «СВЗобщепит» начато и проводится
Куриные яйца, которые привезли на Колыму из Новосибирской и Иркутской областей, могли быть заражены сальмонеллой. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Магаданской области Ирина Коваленко. Представитель надзорного ведомства сообщила, что сейчас в отношении поставщиков продукции в столовую «СВЗобщепит» начато и проводится
Как рассказала на встрече с журналистами министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Ирина Ларина, уже в пятницу с подозрением на кишечную инфекцию в инфекционную больницу были госпитализировали 13 человек. Все они отобедали в столовой «СВЗобщепит». «Потенциально на этом объекте могли принимать пищу около 140 человек, все они — сотрудники расположенных в здании предприятий, — пояснила Ирина Ларина. — Поэтому в субботу и воскресенье мы организовали работу городских поликлиник для обследования людей».
«На сегодняшний день в стационар инфекционной больницы поступили 37 человек, еще 4 человека получают лечение на дому. Для обеспечения необходимого лечения мы развернули дополнительные койки в инфекционном стационаре для взрослых. Это учреждение и пациенты обеспечены достаточным количеством лекарств, средствами индивидуальной защиты. Кроме этого для более эффективной работы привлечены дополнительные медкадры», — заявила министр.
Также Ирина Ларина уточнила: несмотря на то, что в столовой «СВЗобщепит», которая кстати сейчас закрыта, питались в основном сотрудники находящихся в этом же здании компаний, есть вероятность того, что
Я призываю магаданцев не заниматься самолечением и, если они чувствуют симптомы отравления, немедленно обратиться в поликлинику, а лучше даже вызвать врача на дом. Кстати, сейчас наша Скорая помощь проинформирована и нацелена на немедленную госпитализацию всех жителей, которые могут быть заражены кишечной инфекцией.
Руководитель областного ведомства подчеркнула, что проведенные лабораторные исследования показали: 41 человек, который проходит лечение в стационаре и на дому, заражен сальмонеллёзом.
«Тяжелых форм этого заболевания не зарегистрировано, у ряда пациентов состояние средней степени тяжести», — уточнила Ларина.
Тему продолжила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Магаданской области — заместитель главного государственного санитарного врача по Магаданской области Ирина Коваленко.
Она отметила, что в столовой «СВЗобщепит», где после отравления магаданцев прошла немедленная проверка, были обнаружены многочисленные
Среди несоблюдений
«По итогам проверки 27 наименований пищевой продукции было снято с реализации в столовой. Также на месте был составлен протокол об административном правонарушении в отношении юрлица, протокол о временном запрете деятельности данного объекта. Материалы подготовлены и переданы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности объекта», — рассказал Ирина Коваленко. — Кроме этого в отношении поставщиков продукции в столовую начато и проводится
На вопрос, что же могло стать переносчиком кишечной инфекции, Ирина Коваленко отметила, что в последние годы, как правило, источником сальмонеллы являются куриные яйца.
На всю продукцию, поступающую в регион, имеются документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Однако, эти яйца, по первичным данным, оказались некачественными, поэтому сейчас наше ведомство будет уточнять, как такой продукт поступил на территорию.
«Кроме этого письма с рекомендациями провести проверку на
Как отметила Ирина Коваленко, столовая «СВЗобщепит» и ранее попадала в поле зрения регионального Роспотребнадзора: к объекту в рамках плановых проверок, которые проходят каждые 3 года, замечания были, однако таких грубейших нарушений, которые были выявлены в этот раз, не было. И дело даже не в некачественных яйцах, ведь яйцо, зараженное сальмонеллой, но правильно обработанное, не представляет опасности для здоровья и жизни людей.
На предприятиях общепита существует инструкция по обработке яиц — этот продукт необходимо замочить с использованием кальцинированной соды и хлорамина, затем промыть и в дальнейшем уже готовить. А наша проверка показала, что в столовой «СВЗобщепит» яйца хранились хаотично, а их поверхность была загрязнённая.
Кроме этого представитель Роспотребнадзора обратила внимание, что совсем несложно обработать яйца перед приготовлением и в домашних условиях. Их стоит обмыть в
В заключение глава областного минздрава уточнила, что лечение больных сальмонеллезом проходит хорошо, больница обеспечена всем необходимым и имеет запас коек и медикаментов на 100 пострадавших от кишечной инфекции.