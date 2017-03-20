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10:19 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге задержали пьяного водителя, который привез ребенка в школу

Сегодня утром сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге задержали пьяного водителя, который повез своего ребенка в школу.

Об этом Накануне.RU сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Сотрудники ГИБДД, которые контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей-пассажиров в Орджоникидзевском районе, заметили у водителя “ВАЗ-2110” внешние признаки опьянения. В присутствии понятых было установлено его опьянение в размере 2,67 промилле. В отношении водителя возбуждено административное производство. Автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку, материалы будут направлены в суд», — сообщили в в ГИБДД.

В Екатеринбурге за прошедшие выходные в ГИБДД возбудили 30 административных производств в отношении нетрезвых водителей. Всего в Свердловской области зарегистрировано 157 фактов нетрезвого вождения.

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