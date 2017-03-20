В Екатеринбурге задержали пьяного водителя, который привез ребенка в школу
Сегодня утром сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге задержали пьяного водителя, который повез своего ребенка в школу.
Сегодня утром сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге задержали пьяного водителя, который повез своего ребенка в школу.
Об этом Накануне.RU сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«Сотрудники ГИБДД, которые контролировали соблюдение водителями правил перевозки
В Екатеринбурге за прошедшие выходные в ГИБДД возбудили 30 административных производств в отношении нетрезвых водителей. Всего в Свердловской области зарегистрировано 157 фактов нетрезвого вождения.