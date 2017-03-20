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10:20 (мск), источник: VN.ru

Водитель «морковника» сбил двух школьников на «зебре»

Дети торопились на занятия в школу в Новосибирске, но переходили дорогу по всем правилам. В результате ДТП пострадали 10-летний мальчик и 9-летняя девочка. Оба учащиеся школы № 109.

Сегодня, 20 марта, в 08.30 на улице Вертковской у дома № 18 в Новосибирске 22-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, известного как «морковник», следовал в сторону ул. Сибиряков-Гвардейцев и совершил наезд на двух школьников.

«Дети переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщил VN.ru начальник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. — В результате ДТП пострадали 10-летний мальчик (ссадины лица и поясничной области) и 9-летняя девочка (ушиб мягких тканей головы). Оба — ученики школы № 109».

Так совпало, что это ДТП произошло во время профилактической операции ГИБДД «Внимание, каникулы!». Эта операция ежегодно проводится в преддверии весенних школьных каникул во всех учебных заведениях. Автоинспекторы вместе с педагогами проводят профилактические беседы с детьми, организуют родительские собрания, семинары для учителей.

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