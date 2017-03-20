Водитель «морковника» сбил двух школьников на «зебре»
Дети торопились на занятия в школу в Новосибирске, но переходили дорогу по всем правилам. В результате ДТП пострадали 10-летний мальчик и 9-летняя девочка. Оба учащиеся школы № 109.
Дети торопились на занятия в школу в Новосибирске, но переходили дорогу по всем правилам. В результате ДТП пострадали 10-летний мальчик и 9-летняя девочка. Оба учащиеся школы № 109.
Сегодня, 20 марта, в 08.30 на улице Вертковской у дома № 18 в Новосибирске 22-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, известного как «морковник», следовал в сторону ул.
«Дети переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщил VN.ru начальник
Так совпало, что это ДТП произошло во время профилактической операции ГИБДД «Внимание, каникулы!». Эта операция ежегодно проводится в преддверии весенних школьных каникул во всех учебных заведениях. Автоинспекторы вместе с педагогами проводят профилактические беседы с детьми, организуют родительские собрания, семинары для учителей.