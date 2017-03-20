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10:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае в заброшенном производственном здании погиб мужчина

Строение сейчас разбирают на кирпичи.

Мужчина погиб в заброшенном производственном помещении в Березниках. Раньше здесь находилось химическое предприятие «Бератон». Завод обанкротился около 10 лет назад.

В следственном отделе СК по г. Березники подтвердили, что такой случай действительно был. Сейчас некая компания разбирает металлические конструкции старого цеха. Возможно, именно в ходе этих работ и погиб мужчина. При каких обстоятельствах произошёл несчастный случай, сейчас проверяют следователи.

В городской «скорой помощи» утверждают, что это уже не первый случай гибели людей на территории заброшенного завода.

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