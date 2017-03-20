Ребенок и девушка пострадали при столкновении иномарок в Ростовской области
Годовалый ребенок и 26-летняя девушка пострадали при столкновении иномарок в Ростовской области.
Годовалый ребенок и 26-летняя девушка пострадали при столкновении иномарок в Ростовской области.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ДТП произошло 19 марта в 15.50 на 13-м километре трассы Ростов — Волгодонск.
По предварительным данным, автомобиль Kia Rio, водитель которого превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.
В результате ДТП находившийся в салоне Kia ребенок и пассажирка Hyundai с травмами доставлены в больницу.
Полиция проводит проверку по факту аварии.