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11:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ребенок и девушка пострадали при столкновении иномарок в Ростовской области

Годовалый ребенок и 26-летняя девушка пострадали при столкновении иномарок в Ростовской области.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ДТП произошло 19 марта в 15.50 на 13-м километре трассы Ростов — Волгодонск.

По предварительным данным, автомобиль Kia Rio, водитель которого превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

В результате ДТП находившийся в салоне Kia ребенок и пассажирка Hyundai с травмами доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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