Подросток спас пенсионерку из огня в Пермском крае

Подросток из Уинского района вывел пожилую женщину из горящего дома. Пожар начался поздно вечером в жилом доме по ул. Верхняя в с. Воскресенское. Как рассказали в краевом МЧС, загорелся дом и надворные постройки на площади 90 кв. метров.

Пожарные выяснили, что пожар обнаружил 15-ти летний школьник, который проходил мимо дома с друзьями. Не раздумывая, он забежал в помещение и вывел через входную дверь пожилую хозяйку дома. Благодаря смелому поступку подростка, 78-ми летняя женщина не пострадала.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.