Легковушка перевернулась в ДТП в Минском районе

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка перевернулась во время ДТП в Минском районе, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Происшествие произошло 19 марта около 05.40 на 1-м км автодороги Алексеевка-Бородиловка.

«Водитель-бесправник 1997 года рождения на “Киа Рио” двигался в направлении деревни Алексеевка и неправильно выбрал безопасную скорость движения. В результате на закруглении дороги влево не справился с управлением, автомобиль занесло и опрокинулся на проезжей части. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был», — рассказала Екатерина Сильченко.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.