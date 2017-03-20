Легковушка перевернулась в ДТП в Минском районе
Происшествие произошло 19 марта около 05.40 на 1-м км автодороги
Происшествие произошло 19 марта около 05.40 на 1-м км автодороги
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка перевернулась во время ДТП в Минском районе, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
Происшествие произошло 19 марта около 05.40 на 1-м км автодороги
«Водитель-бесправник 1997 года рождения на “Киа Рио” двигался в направлении деревни Алексеевка и неправильно выбрал безопасную скорость движения. В результате на закруглении дороги влево не справился с управлением, автомобиль занесло и опрокинулся на проезжей части. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был», — рассказала Екатерина Сильченко.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.