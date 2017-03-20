Нижний Новгород, 20 марта — АиФ-НН. Маленький мальчик пострадал во время поездки в автобусе в Нижнем Новгороде, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 19 марта в 13:20 на улице Коминтерна. Водитель автобуса «ЛИАЗ 5256» слишком резко затормозил, в результате чего юный пассажир упал и получил травмы.

В результате аварии пострадал пятилетний мальчик. Доврачебная медицинская помощь была оказана ему врачом скорой помощи. В момент ДТП находился в сопровождении бабушки.