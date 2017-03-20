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10:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Маленький мальчик пострадал во время поездки в автобусе в Нижнем

Водитель слишком резко затормозил, в результате чего ребенок упал и получил травмы.

Нижний Новгород, 20 марта — АиФ-НН. Маленький мальчик пострадал во время поездки в автобусе в Нижнем Новгороде, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 19 марта в 13:20 на улице Коминтерна. Водитель автобуса «ЛИАЗ 5256» слишком резко затормозил, в результате чего юный пассажир упал и получил травмы.

В результате аварии пострадал пятилетний мальчик. Доврачебная медицинская помощь была оказана ему врачом скорой помощи. В момент ДТП находился в сопровождении бабушки.

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