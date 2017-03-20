Число суицидов в России в 2016 году выросло почти на 60%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — «Группы смерти» являются одной из основных причин роста количества самоубийств почти на 60% в 2016 году, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение “групп смерти” в соцсетях», — сказала Кузнецова в ходе селекторного совещания «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних» в понедельник.

Она отметила, что в сфере борьбы со сложившейся ситуацией существует немало проблем.

«По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов», — сказала Кузнецова, отметив, что сейчас эта проблема решается.