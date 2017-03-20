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10:55 (мск), источник: Интерфакс

Число суицидов в России в 2016 году выросло почти на 60%

Одна из основных причин роста количества самоубийств — «группы смерти», считает детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — «Группы смерти» являются одной из основных причин роста количества самоубийств почти на 60% в 2016 году, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

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«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение “групп смерти” в соцсетях», — сказала Кузнецова в ходе селекторного совещания «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних» в понедельник.

Она отметила, что в сфере борьбы со сложившейся ситуацией существует немало проблем.

«По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов», — сказала Кузнецова, отметив, что сейчас эта проблема решается.

Кузнецова подчеркнула, что для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.

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