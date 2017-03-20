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12:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Квартирный вор не упустил возможности во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж, сообщает ИА «Дейта».

Жительница Владивостока обратилась в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку, женщина рассказала о краже из квартиры.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Они осмотрели место происшествия и опросили заявительницу, возможных очевидцев. Было установлено, что потерпевшая находилась дома с незапертой входной дверью. Пока женщина была на кухне, злоумышленник вошел в квартиру и похитил из прихожей сумку с деньгами и документами.

По подозрению в совершении кражи в ходе оперативно — разыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего жителя Владивостока. Сотрудники полиции также установили, что задержанный причастен к серии аналогичных преступлений на территории Владивостока. Злоумышленник действовал по одной схеме. Спускаясь с верхнего этажа многоквартирного дома, он дергал ручки входных дверей, проверяя, заперты ли они. Если двери были открыты, мужчина проникал в квартиры и похищал ценные вещи.

После поимки злоумышленника, он дал признательные показания в отделе полиции. По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены пять уголовных дел. Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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