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10:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбурженка устроила тройное ДТП

Когда выезжала из двора.

Утром 19 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Токарей произошло тройное ДТП.

Как рассказали «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», женщина — водитель Hyundai Solaris выезжала из двора дома на Крауля, 44. По предварительным данным, она попыталась занять крайнюю левую полосу, но не убедилась в безопасности маневра. В левый бок иномарки въехал Nissan. От удара Hyundai врезался в стоявший в пробке Ford.

В Hyundai находился 4-летний ребенок. Его доставили в больницу для обследования. Госпитализация не потребовалась.

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