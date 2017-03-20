В Прикамье полицейские спасли потерявшего сознание лыжника
В полицию Октябрьского поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка на снегу лежит мужчина без сознания. На вызов выехали сотрудники группы немедленного реагирования.
В полицию Октябрьского поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка на снегу лежит мужчина без сознания. На вызов выехали сотрудники группы немедленного реагирования.
Майор полиции Анис Сахабиев и капитан внутренней службы Светлана Конькова доставили пострадавшего молодого человека в районную больницу. Вскоре ему была оказана медицинская помощь.
Ранее пострадавший ушел кататься на лыжах один, но по дороге почувствовал себя плохо и потерял сознание. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.