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10:53 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье полицейские спасли потерявшего сознание лыжника

В полицию Октябрьского поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка на снегу лежит мужчина без сознания. На вызов выехали сотрудники группы немедленного реагирования.

Майор полиции Анис Сахабиев и капитан внутренней службы Светлана Конькова доставили пострадавшего молодого человека в районную больницу. Вскоре ему была оказана медицинская помощь.

Ранее пострадавший ушел кататься на лыжах один, но по дороге почувствовал себя плохо и потерял сознание. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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