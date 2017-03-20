В Прикамье полицейские спасли потерявшего сознание лыжника

Майор полиции Анис Сахабиев и капитан внутренней службы Светлана Конькова доставили пострадавшего молодого человека в районную больницу. Вскоре ему была оказана медицинская помощь.

Ранее пострадавший ушел кататься на лыжах один, но по дороге почувствовал себя плохо и потерял сознание. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.