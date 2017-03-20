10-летний омич получил ушиб мозга, упав с гаража
В одно из омских медучреждений был госпитализирован 10-летний житель Ленинского округа, у которого диагностировали кататравму и ушиб головного мозга.
В одно из омских медучреждений был госпитализирован 10-летний житель Ленинского округа, у которого диагностировали кататравму и ушиб головного мозга.
По предварительным данным полиции, мальчик вместе с другом гулял на улице, решил забраться на гаражи на улице Рождественского, откуда, поскользнувшись, упал вниз. Сейчас ребенок находится в реанимации, сообщает
По факту случившегося инспекция по делам несовершеннолетних проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.