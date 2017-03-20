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11:03 (мск), источник: СуперОмск

10-летний омич получил ушиб мозга, упав с гаража

В одно из омских медучреждений был госпитализирован 10-летний житель Ленинского округа, у которого диагностировали кататравму и ушиб головного мозга.

По предварительным данным полиции, мальчик вместе с другом гулял на улице, решил забраться на гаражи на улице Рождественского, откуда, поскользнувшись, упал вниз. Сейчас ребенок находится в реанимации, сообщает пресс-служба омского УМВД.

По факту случившегося инспекция по делам несовершеннолетних проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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