10-летний омич получил ушиб мозга, упав с гаража

По предварительным данным полиции, мальчик вместе с другом гулял на улице, решил забраться на гаражи на улице Рождественского, откуда, поскользнувшись, упал вниз. Сейчас ребенок находится в реанимации, сообщает пресс-служба омского УМВД.

По факту случившегося инспекция по делам несовершеннолетних проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.