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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 21-летний Виктор Петин

Парень ушел из дома, захватив запасной комплект одежды.

21-летний Виктор Петин ушел из дома по улице Колхозная в деревне Большой Кельтей Калтасинского района республики. Куда мог направиться неизвестно — учился парень в Ижевске и близкие предполагают, что он мог отправиться к старым знакомым.

Приметы: рост — выше среднего, глаза голубые, волосы русые. Был одет в темно-зеленую куртку, черную шапку и синие джинсы.

Если у вас или ваших знакомых есть достоверная информация о местонахождении Виктора, просят перезвонить по телефонам: 89173731257, 89965796463.

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