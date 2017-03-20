В Уфе пропал 21-летний Виктор Петин
Парень ушел из дома, захватив запасной комплект одежды.
Парень ушел из дома, захватив запасной комплект одежды.
21-летний Виктор Петин ушел из дома по улице Колхозная в деревне Большой Кельтей Калтасинского района республики. Куда мог направиться неизвестно — учился парень в Ижевске и близкие предполагают, что он мог отправиться к старым знакомым.
Приметы: рост — выше среднего, глаза голубые, волосы русые. Был одет в
Если у вас или ваших знакомых есть достоверная информация о местонахождении Виктора, просят перезвонить по телефонам: 89173731257, 89965796463.