Житель Хабаровска обманул мужчину, который хотел снять у него квартиру

Мужчина, с которым разговаривал заявитель, представился собственником жилья. Фигурант рассказал, что квартира пользуется спросом и предложил потерпевшему внести аванс. Мужчина отдал злоумышленнику восемь тысяч рублей.

Когда потерпевший вселился в квартиру, то обнаружил, что имел дело с таким же арендатором. К этому времени фигурант перестал отвечать на звонки.