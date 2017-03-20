Житель Хабаровска обманул мужчину, который хотел снять у него квартиру
В Хабаровске мужчина хотел снять квартиру. Потерпевший нашел подходящее объявление и позвонил по указанному в нем телефону.
В Хабаровске мужчина хотел снять квартиру. Потерпевший нашел подходящее объявление и позвонил по указанному в нем телефону.
Мужчина, с которым разговаривал заявитель, представился собственником жилья. Фигурант рассказал, что квартира пользуется спросом и предложил потерпевшему внести аванс. Мужчина отдал злоумышленнику восемь тысяч рублей.
Когда потерпевший вселился в квартиру, то обнаружил, что имел дело с таким же арендатором. К этому времени фигурант перестал отвечать на звонки.
Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Выяснилось, что ранее он был судим. Сейчас 43-летний мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на