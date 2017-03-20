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11:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровска обманул мужчину, который хотел снять у него квартиру

В Хабаровске мужчина хотел снять квартиру. Потерпевший нашел подходящее объявление и позвонил по указанному в нем телефону.

Мужчина, с которым разговаривал заявитель, представился собственником жилья. Фигурант рассказал, что квартира пользуется спросом и предложил потерпевшему внести аванс. Мужчина отдал злоумышленнику восемь тысяч рублей.

Когда потерпевший вселился в квартиру, то обнаружил, что имел дело с таким же арендатором. К этому времени фигурант перестал отвечать на звонки.

Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Выяснилось, что ранее он был судим. Сейчас 43-летний мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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