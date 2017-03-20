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11:58 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове авария на дороге закончилась рукоприкладством

Утром 20 марта на Зорге в Ростове столкнулись «Лада Гранта» и Hundai Solaris, в результате аварии между водителями произошел конфликт с рукоприкладством, сообщили «Городскому репортеру» в пресс-службе ГУ МВД региона.

По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» 1965 года рождения врезался в Hundai Solaris под управлением молодого человека. Последний после столкновения выскочил из салона, стал кричать на возрастного водителя, а потом толкнул и ударил его. В результате у того случился сердечный приступ, понадобилась помощь медиков, на «скорой» его увезли в больницу.

По информации пресс-службы ведомства, удар был несильный, сердечный приступ у водителя отечественного автомобиля случился на нервной почве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и виновные.

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