В Ростове авария на дороге закончилась рукоприкладством

По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» 1965 года рождения врезался в Hundai Solaris под управлением молодого человека. Последний после столкновения выскочил из салона, стал кричать на возрастного водителя, а потом толкнул и ударил его. В результате у того случился сердечный приступ, понадобилась помощь медиков, на «скорой» его увезли в больницу.

По информации пресс-службы ведомства, удар был несильный, сердечный приступ у водителя отечественного автомобиля случился на нервной почве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и виновные.