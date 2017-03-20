При пожаре в доме на улице Куйбышева в Калининграде погиб пенсионер
В субботу, 18 марта, в Калининграде произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Куйбышева.
В субботу, 18 марта, в Калининграде произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Куйбышева.
Сообщение поступило в правоохранительные органы около 12:50. Прохожие рассказали, что на застеклённом балконе последнего этажа горят вещи.
На место выезжали пожарный расчёт и
Дверь квартиры, на балконе которой произошло возгорание, была закрыта, на звонки никто не отвечал. Поэтому было принято решение вскрыть замок, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В жилом помещении полицейские обнаружили 70-летнего мужчину, который лежал на полу в бессознательном состоянии. Пострадавшего отнесли в машину скорой помощи, однако врачам не удалось его спасти. «Пенсионер скончался при проведении реанимационных мероприятий», — отметил собеседник.
Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.