Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
11:20 (мск), источник: Калининград.Ru

При пожаре в доме на улице Куйбышева в Калининграде погиб пенсионер

В субботу, 18 марта, в Калининграде произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Куйбышева.

Источник: Калининград.Ru

Сообщение поступило в правоохранительные органы около 12:50. Прохожие рассказали, что на застеклённом балконе последнего этажа горят вещи.

На место выезжали пожарный расчёт и следственно-оперативная группа. К ликвидации последствий происшествия привлекали 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Дверь квартиры, на балконе которой произошло возгорание, была закрыта, на звонки никто не отвечал. Поэтому было принято решение вскрыть замок, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В жилом помещении полицейские обнаружили 70-летнего мужчину, который лежал на полу в бессознательном состоянии. Пострадавшего отнесли в машину скорой помощи, однако врачам не удалось его спасти. «Пенсионер скончался при проведении реанимационных мероприятий», — отметил собеседник.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В центре кольца на площади Василевского установят памятник Александру Невскому
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь