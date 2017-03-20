При пожаре в доме на улице Куйбышева в Калининграде погиб пенсионер

Сообщение поступило в правоохранительные органы около 12:50. Прохожие рассказали, что на застеклённом балконе последнего этажа горят вещи.

На место выезжали пожарный расчёт и следственно-оперативная группа. К ликвидации последствий происшествия привлекали 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Дверь квартиры, на балконе которой произошло возгорание, была закрыта, на звонки никто не отвечал. Поэтому было принято решение вскрыть замок, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В жилом помещении полицейские обнаружили 70-летнего мужчину, который лежал на полу в бессознательном состоянии. Пострадавшего отнесли в машину скорой помощи, однако врачам не удалось его спасти. «Пенсионер скончался при проведении реанимационных мероприятий», — отметил собеседник.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.