Без света остались пятнадцать тысяч петербуржцев

Как сообщили на сайте Минэнерго, в 9:24 на подстанции «Завод Ильича» «МЭС Северо-Запада» из-за разрушения шинного соединения фидера 6 кВ отключились первая и вторая система шин. Без электроснабжения остались около 15 тысяч человек в Приморском, Выборгском и Калининских районах.

В пресс-службе «МЭС Северо-Запада» «Фонтанке» пояснили, что в 10:02 большую часть потребителей запитали по резервной схеме, и ситуация локализована. Ведутся работы по полному восстановлению электроснабжения.