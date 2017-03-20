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11:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Три человека пострадали в результате ДТП с участием «скорой» в Петропавловске

Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой в центре Петропавловска, пострадали три человека.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. В Петропавловске карета скорой помощи, доставлявшая пациента в больницу, столкнулась с легковым автомобилем Audi, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

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По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло в центре города на перекрестке улиц Сутюшева и Пушкина. Фото, сделанные очевидцами аварии, появились в интернете.

Автомашина скорой помощи УАЗ двигалась с проблесковыми маячками по улице Пушкина, везла в больницу пациента. Автомобиль Ауди врезался ей в правый бок. Фельдшер вылетела из машины через правую переднюю дверь на дорогу, она и санитар госпитализированы в больницу. Больной, находившийся на носилках, не пострадал.

Всего в результате столкновения различные травмы получили два сотрудника скорой помощи, и пассажир легкового авто. Их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области проинформировали, что по факту аварии проводится досудебное расследование.

По факту ДТП с участием автомашины скорой помощи «УАЗ» и автомашины Audi, в котором пострадали три человека, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд необходимых экспертиз.

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