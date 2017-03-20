Три человека пострадали в результате ДТП с участием «скорой» в Петропавловске
Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой в центре Петропавловска, пострадали три человека.
Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой в центре Петропавловска, пострадали три человека.
АСТАНА, 20 мар — Sputnik. В Петропавловске карета скорой помощи, доставлявшая пациента в больницу, столкнулась с легковым автомобилем Audi, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
По словам очевидцев,
Автомашина скорой помощи УАЗ двигалась с проблесковыми маячками по улице Пушкина, везла в больницу пациента. Автомобиль Ауди врезался ей в правый бок. Фельдшер вылетела из машины через правую переднюю дверь на дорогу, она и санитар госпитализированы в больницу. Больной, находившийся на носилках, не пострадал.
Всего в результате столкновения различные травмы получили два сотрудника скорой помощи, и пассажир легкового авто. Их жизни ничего не угрожает.
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По факту ДТП с участием автомашины скорой помощи «УАЗ» и автомашины Audi, в котором пострадали три человека, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд необходимых экспертиз.