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12:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество при продаже иномарки раскрыли в Ростове

Мошенничество при продаже иномарки раскрыли полицейские в донской столице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, с заявлением о мошенничестве в полицию обратился горожанин.

Правоохранители выяснили, что потерпевший приобрел автомобиль БМВ, прежний владелец которого еще не погасил кредит за него.

Долговые обязательства перед банком перешли к новому хозяину иномарки, которому таким образом был причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в преступлении 34-летнего ростовчанина.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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