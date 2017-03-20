Мошенничество при продаже иномарки раскрыли в Ростове
Мошенничество при продаже иномарки раскрыли полицейские в донской столице.
Мошенничество при продаже иномарки раскрыли полицейские в донской столице.
Как сообщает
Правоохранители выяснили, что потерпевший приобрел автомобиль БМВ, прежний владелец которого еще не погасил кредит за него.
Долговые обязательства перед банком перешли к новому хозяину иномарки, которому таким образом был причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей.
В ходе
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).