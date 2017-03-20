Мошенничество при продаже иномарки раскрыли в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, с заявлением о мошенничестве в полицию обратился горожанин.

Правоохранители выяснили, что потерпевший приобрел автомобиль БМВ, прежний владелец которого еще не погасил кредит за него.

Долговые обязательства перед банком перешли к новому хозяину иномарки, которому таким образом был причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в преступлении 34-летнего ростовчанина.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).