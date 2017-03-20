В Татарстане рабочий «Нижнекамскнефтехима» погиб на подводной охоте
В Нижнекамском районе РТ накануне вечером на подводной охоте погиб 36-летний рабочий «Нижнекамскнефтехима», об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.
В Нижнекамском районе РТ накануне вечером на подводной охоте погиб 36-летний рабочий «Нижнекамскнефтехима», об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.
По данным ГУ МЧС России по РТ, в 17 часов очевидцы сообщили о том, что на реке Зай рыбак в гидрокостюме нырнул в воду и не вынырнул.
Прибывшие спасатели выяснили, что двое мужчин рыбачили на реке, один из них был в гидрокостюме, но без акваланга.
— Он нырнул в реку, продолжив рыбалку под водой, по истечении 15 минут всплыло ружье для подводной охоты, мужчина не вынырнул. Сегодня в 9 часов возобновились поиски тела рыбака, — сообщили в МЧС.
По предварительным данным, погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.