Двое кубанцев «продавали» места в ФСБ

Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. 35-летний и 32-летний мужчины приговорены к 3 и 2,5 годам лишения свободы.

По версии следствия, злоумышленники обещали человеку за 260 тысяч рублей трудоустроить его в органы ФСБ России по Краснодарскому краю, хотя указанные лица не имели никакого отношения к этой структуре. Фактически они занимались перепродажей автомобилей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Против мужчин было заведено уголовное дело. Суд приговорил одного из них к 3 годам лишения свободы, второго — к 2,5 годам.