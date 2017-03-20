На Кубани полицейского и директора фирмы подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей
В Белореченском районе бывший сотрудник полиции и директор фирмы подозреваются в покушении на мошенничество.
В Белореченском районе бывший сотрудник полиции и директор фирмы подозреваются в покушении на мошенничество.
Дело бывшего оперуполномоченного отдела МВД России по Белореченскому району и директора одной из городских организаций ведет Белореченский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР.
Фирма предоставляла услуги по ведению юридической документации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По версии следствия, в январе 2017 года сотрудник полиции изготовил запрос о предоставлении бухгалтерской документации на имя одной из индивидуальных предпринимателей и повестку о вызове на опрос, которые направил ее сожителю. В свою очередь, директор фирмы, которая занималась ведением документации женщины, сообщил ее сожителю, что при условии передачи 150 тысяч рублей может оказать помощь в непредоставлении документации в полицию.
Мужчина согласился, но сообщил о предложении в правоохранительные органы. 2 февраля деньги были переданы директору фирмы, часть из них предназначалась сотруднику полиции. Довести умысел до конца подозреваемым не удалось, так как действия были пресечены оперативными сотрудниками управления УФСБ по краю.
Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Югополису»