На Кубани полицейского и директора фирмы подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей

Дело бывшего оперуполномоченного отдела МВД России по Белореченскому району и директора одной из городских организаций ведет Белореченский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР.

Фирма предоставляла услуги по ведению юридической документации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По версии следствия, в январе 2017 года сотрудник полиции изготовил запрос о предоставлении бухгалтерской документации на имя одной из индивидуальных предпринимателей и повестку о вызове на опрос, которые направил ее сожителю. В свою очередь, директор фирмы, которая занималась ведением документации женщины, сообщил ее сожителю, что при условии передачи 150 тысяч рублей может оказать помощь в непредоставлении документации в полицию.

Мужчина согласился, но сообщил о предложении в правоохранительные органы. 2 февраля деньги были переданы директору фирмы, часть из них предназначалась сотруднику полиции. Довести умысел до конца подозреваемым не удалось, так как действия были пресечены оперативными сотрудниками управления УФСБ по краю.