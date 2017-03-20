Скандал в институте МВД: задержан начальник продовольственной службы
В прошлом году в столовой образовательного учреждения отравились курсанты. Сейчас суть претензий другая.
В прошлом году в столовой образовательного учреждения отравились курсанты. Сейчас суть претензий другая.
В Екатеринбурге задержан начальник продовольственной службы Уральского юридического института МВД России Александр Незола, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 20 марта.
Как стало известно «АиФ-Урал», руководителя продовольственной службы задержали 11 марта. Его подозревают либо в растрате, либо во взятке. По данным издания, спустя три дня после ареста Александра Незолу отпустили под подписку о невыезде.
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Стоит отметить, что в сентябре прошлого года в столовой образовательного учреждения произошло массовое отравление курсантов университета. Диагноз «кишечная инфекция» был поставлен 71 пострадавшему. По данному факту прокуратура проводила проверку.