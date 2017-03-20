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11:46 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Скандал в институте МВД: задержан начальник продовольственной службы

В прошлом году в столовой образовательного учреждения отравились курсанты. Сейчас суть претензий другая.

В Екатеринбурге задержан начальник продовольственной службы Уральского юридического института МВД России Александр Незола, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 20 марта.

Как стало известно «АиФ-Урал», руководителя продовольственной службы задержали 11 марта. Его подозревают либо в растрате, либо во взятке. По данным издания, спустя три дня после ареста Александра Незолу отпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе института МВД подтвердили данную информацию. «Факт задержания мы подтверждаем. До выяснения всех обстоятельств не можем прокомментировать данную ситуацию», — сообщили корреспонденту «АиФ-Урал» главный специалист направления информации и общественных связей УрЮИ МВД РФ Елена Нураева.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года в столовой образовательного учреждения произошло массовое отравление курсантов университета. Диагноз «кишечная инфекция» был поставлен 71 пострадавшему. По данному факту прокуратура проводила проверку.

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