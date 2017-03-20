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11:54 (мск), источник: VN.ru

Кассу украли у спящей продавщицы в киоске

Ящик с выручкой похитили у спящей продавщицы в киоске быстрого питания в Советском районе Новосибирска. Ночного вора задержали, спустя несколько часов. С учетом имеющихся судимостей, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Преступление двухнедельной давности раскрыли полицейские в Новосибирске. Шестого марта в ОП № 10 «Советский» поступило заявление от продавщицы киоска быстрого питания на ул. Экваторной, которая сообщила, что уснула ночью на рабочем месте, а когда проснулась, обнаружила пропажу выручки.

Как оказалось, поздний покупатель решил воспользоваться тем, что женщина уснула, и похитил находившийся под прилавком металлический ящик с деньгами. Сумма ущерба составила 6900 рублей.

— По подозрению в краже был установлен и задержан 29-летний житель Советского района, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Не так давно оперативники уголовного розыска Новосибирска вместе с чекистами задержали троих членов банды, которые совершили вооруженный налет на магазин «Ярче!» в январе этого года. Еще одно разбойное нападение, на этот раз на магазин сотовой связи в Первомайском районе, раскрыли за сутки. Грабители в масках избили продавца, забрали из салона 15 тысяч рублей и 19 сотовых телефонов. Все подозреваемые — местные жители 22−24 лет.

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