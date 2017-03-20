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11:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Полиция установила личность мужчины, которого на остановке в Челябинске избила толпа молодых людей

Сотрудники полиции Челябинска установили личность мужчины, видео об избиении которого группой молодых людей попало в социальную сеть. В настоящее время разыскиваются другие участники потасовки.

Как уже сообщало агентство, 18 марта на остановке на пересечении улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных толпа парней избивала мужчину палками и ногами. Инцидент не попал в сводки происшествий, так как мужчина не стал обращаться в полиции и в лечебное учреждение.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД города, в ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли пострадавшего мужчину. Им оказался житель Челябинска 1986 года рождения.

В настоящий момент мужчина опрашивается, устанавливаются причины произошедшего и личности других участников драки.

По факту драки проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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