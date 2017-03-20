В Башкирии убийца 16-летней школьницы объяснил, зачем он это сделал

По материалам дела, 17 марта в селе Мишкино подозреваемый напал на свою бывшую 16-летнюю возлюбленную и ударил ее ножом в шею. От полученных травм девушка скончалась на месте. Как задержанный объяснил следствию, он сделал это из ревности.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления.