В Башкирии убийца 16-летней школьницы объяснил, зачем он это сделал
В Башкирии помещен под стражу 20-летний подозреваемый в убийстве школьницы, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.
В Башкирии помещен под стражу 20-летний подозреваемый в убийстве школьницы, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.
По материалам дела, 17 марта в селе Мишкино подозреваемый напал на свою бывшую 16-летнюю возлюбленную и ударил ее ножом в шею. От полученных травм девушка скончалась на месте. Как задержанный объяснил следствию, он сделал это из ревности.
Проводятся следственные действия и