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11:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Появилось видео массовой аварии на дороге Уфа — Аэропорт

Три автомобиля не поделили дорогу.

Ранним утром 20 марта, в начале восьмого, на трассе под Уфой, после остановки «Школьная» столкнулись сразу несколько легковушек.

Очевидцы сообщают, что один из автомобилей после удара несколько раз перевернулся и опрокинулся на бок, на водительскую сторону. Насколько серьезно пострадал водитель и его пассажиры — пока неизвестно.

— Возможно, автомобиль ехал из Демы, хотел развернуться в сторону города, но столкнулся с встречной машиной, и попутно задел еще один автомобиль, — поведали свидетели аварии.

Что стало причиной ДТП и насколько тяжелы последствия, предстоит выяснить дорожным полицейским.

Видео очевидцы опубликовали в группе Автоновости Уфы и РБ.

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