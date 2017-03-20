На Кубани трое молодых людей подозреваются в убийстве мужчины
Жестокое убийство произошло в станице Северской.
Жестокое убийство произошло в станице Северской.
В следственный отдел по Северскому району СКР по краю 17 марта обратилась мать 33-летнего жителя станицы Азовской с заявлением о его исчезновении. На следующий день тело пропавшего со множественными
Установлена причастность к совершению преступления трех молодых людей. В день происшествия они находились в гостях у родственника одного из них на улице Западной в станице Северской, где также присутствовал 33-летний мужчина. После совместного распития алкоголя хозяин дома ушел спать, а между гостями возник конфликт, переросший в драку.
Мужчину избили, а затем затолкали в багажник автомобиля и вывезли в поле, где добили, нанеся ножевые ранения.
В настоящее время все трое подозреваемых задержаны, рассматривается вопрос об их заключении под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает