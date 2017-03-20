В центре Воронежа трое парней избили мужчину

Трое парней избили 33-летнего мужчину на улице Кропоткина в воскресенье, 19 марта. Налетчики отобрали у горожанина 2,5 тыс. рублей, банковскую карту и мобильный телефон, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, накануне избиения 33-летний воронежец познакомился с тремя молодыми людьми. Парни увидели, что у нового товарища есть деньги и решили их забрать. Полицейские поймали двоих разбойников — 19-летних жителей Павловского района, третий налетчик находится в розыске.

Силовики возбудили уголовное дело за разбой (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 5 лет лишения свободы.