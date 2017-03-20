Неизвестные пытались прорваться на «Джипе» через границу

Инцидент произошел в ночь на 20 марта на въезд в Беларусь из Украины в районе пункта пропуска Александровка, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Автомобиль марки «Джип» сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, попытался прорваться вглубь территории Беларуси.

Пограничникам пришлось стрелять по «Джипу» из табельного оружия. Автомобиль удалось остановить через 10 минут.

Задержано два гражданина, личность которых устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается. В машине обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонатором.