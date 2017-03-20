Стрельба в Киеве: три человека стали жертвами вооруженных разборок
Случаи произошли в течение суток.
Случаи произошли в течение суток.
В течение суток, 19 марта, три человека в Киеве стали жертвами применения травматического оружия. Об этом «Обозревателю» рассказали медики.
На Печерской площади, 1 возле рынка неизвестные выстрелом из пистолета ранили в ухо 26-летнего парня. Пострадавший был доставлен в Александровскую больницу.
На проспекте Победы, 109 водитель такси выстрелом из травматического пистолета ранил в ногу пассажира — молодого парня. Причины конфликта не известны, однако пострадавший, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.
В Святошинском районе огнестрельное ранение в голову (предварительно из «травмата» или пистолета под патрон Флобера) получила 49-летняя женщина. Пострадавшая была доставлена в больницу скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве на ул. Антоновича 8 марта произошла стрельба: киллер открыл огонь по