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12:35 (мск), источник: Обозреватель

Стрельба в Киеве: три человека стали жертвами вооруженных разборок

Случаи произошли в течение суток.

В течение суток, 19 марта, три человека в Киеве стали жертвами применения травматического оружия. Об этом «Обозревателю» рассказали медики.

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На Печерской площади, 1 возле рынка неизвестные выстрелом из пистолета ранили в ухо 26-летнего парня. Пострадавший был доставлен в Александровскую больницу.

На проспекте Победы, 109 водитель такси выстрелом из травматического пистолета ранил в ногу пассажира — молодого парня. Причины конфликта не известны, однако пострадавший, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

В Святошинском районе огнестрельное ранение в голову (предварительно из «травмата» или пистолета под патрон Флобера) получила 49-летняя женщина. Пострадавшая была доставлена в больницу скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве на ул. Антоновича 8 марта произошла стрельба: киллер открыл огонь по Mercedes-Benz CLS.

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