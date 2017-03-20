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12:19 (мск), источник: ТАСС

Отказ тормозов стал причиной инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» в Симферополе

17 марта в процессе руления Airbus A320 съехал с рулежной дорожки.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Отказ гидросистемы и основного торможения стал причиной инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» в аэропорту Симферополя, сообщил ТАСС генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов.

«Причиной инцидента стал отказ в работе желтой гидросистемы (условное название системы — прим. ТАСС) и основного торможения. Чтобы не перекрывать рулежную дорожку, командир экипажа принял решение направить самолет на грунт. Это его решение и мы проводим расследование. Самолет летает», — сказал Скуратов.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 марта при выполнении рейса U6−2932 Симферополь — Екатеринбург, в процессе руления, самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» съехал с рулежной дорожки. В результате происшествия никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, самолет не поврежден. Инцидент не повлиял на работу симферопольского аэропорта.

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