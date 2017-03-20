На Горького неизвестный водитель сбил на переходе мужчину и скрылся

Около 20:40 в субботу на улице Горького неустановленный водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 26-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе пересечения с улицей Ефремова. По данным источника в экстренных службах, в результате аварии молодой человек получил ушиб мягких тканей и коленного сустава, ему было назначено амбулаторное лечение.

Вторая авария произошла около 21:30 на 13-м километре автодороги Калининград — Полесск. «Фольксваген» сбил 63-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пожилой человек госпитализирован.