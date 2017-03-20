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12:09 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске пытаются найти мужчину, который сел в Lexus и пропал

Информацию об этом близкие омича разместили в соцсети.

Омича, который сел в иномарку и пропал, ищут в Омске.

Сообщения о пропаже человека появились сразу в нескольких омских пабликах.

Близкие омича рассказывают, что мужчина 17 марта в районе 12.00 вышел из дома по улице Крупской, сел в автомобиль Lexus и после этого пропал.

Позже автомобиль вместе с мужчиной видели в районе одного из гипермаркетов на Левобережье.

Листовки о пропаже мужчины расклеили на информационных стендах. Близкие сообщают, что дома омича ждут жена, дети и родители.

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