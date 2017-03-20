В Омске пытаются найти мужчину, который сел в Lexus и пропал
Информацию об этом близкие омича разместили в соцсети.
Информацию об этом близкие омича разместили в соцсети.
Омича, который сел в иномарку и пропал, ищут в Омске.
Сообщения о пропаже человека появились сразу в нескольких омских пабликах.
Близкие омича рассказывают, что мужчина 17 марта в районе 12.00 вышел из дома по улице Крупской, сел в автомобиль Lexus и после этого пропал.
Позже автомобиль вместе с мужчиной видели в районе одного из гипермаркетов на Левобережье.
Листовки о пропаже мужчины расклеили на информационных стендах. Близкие сообщают, что дома омича ждут жена, дети и родители.