В Омске пытаются найти мужчину, который сел в Lexus и пропал

Омича, который сел в иномарку и пропал, ищут в Омске.

Сообщения о пропаже человека появились сразу в нескольких омских пабликах.

Близкие омича рассказывают, что мужчина 17 марта в районе 12.00 вышел из дома по улице Крупской, сел в автомобиль Lexus и после этого пропал.

Позже автомобиль вместе с мужчиной видели в районе одного из гипермаркетов на Левобережье.