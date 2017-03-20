Директор культурного учреждения самостоятельно выдавала себе премии

Предполагаемой мошенницей оказалась директор одного из культурных учреждений района.

Информация о присвоении женщиной денег подтвердилась в ходе доследственной проверки. Директор издала несколько приказов о премировании на свое имя, не имея на то полномочий. Ущерб от ее действий составил 45 тысяч рублей.