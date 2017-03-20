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16:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Директор культурного учреждения самостоятельно выдавала себе премии

В Новокубанском районе полиция задержала местную жительницу, которая подозревается в денежных махинациях.

Предполагаемой мошенницей оказалась директор одного из культурных учреждений района.

Информация о присвоении женщиной денег подтвердилась в ходе доследственной проверки. Директор издала несколько приказов о премировании на свое имя, не имея на то полномочий. Ущерб от ее действий составил 45 тысяч рублей.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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