Директор культурного учреждения самостоятельно выдавала себе премии
В Новокубанском районе полиция задержала местную жительницу, которая подозревается в денежных махинациях.
В Новокубанском районе полиция задержала местную жительницу, которая подозревается в денежных махинациях.
Предполагаемой мошенницей оказалась директор одного из культурных учреждений района.
Информация о присвоении женщиной денег подтвердилась в ходе доследственной проверки. Директор издала несколько приказов о премировании на свое имя, не имея на то полномочий. Ущерб от ее действий составил 45 тысяч рублей.
В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили ГТРК «Кубань» в