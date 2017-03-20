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13:40 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Камышине из ювелирного салона похитили 8 лотков с драгоценностями

Днём 19 марта на пульт частной охранной организации поступил сигнал о срабатывании сигнализации в ювелирном магазине, расположенном по ул. Ленина в городе Камышин.

По словам сотрудников торговой точки, в помещение ворвались двое неизвестных парней в спортивных костюмах, распылили слезоточивый газ из баллончика и похитили 8 лотков с ювелирными изделиями, после чего скрылись. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ЧОП не удалось задержать злоумышленников.

В настоящее ведётся розыск преступников. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ — «Разбой».

Приметы преступников: 1) славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения, рост 170−175 см, носит очки. Одет: светло-серый спортивный костюм с черными полосками на рукавах, черный капюшон, на голове светло-серая бейсболка, при себе имел рюкзак черного цвета; 2) славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения, рост 170−175 см. Одет: темная спортивная куртка до пояса, темные брюки, на голове шапка черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, стал очевидцем данного преступления, просьба сообщить в Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» по телефону: 8 (84457) 2−09−00 или «02». Водителей, имеющих авторегистраторы и проезжавших в данный отрезок времени мимо указанного магазина, также просят предоставить имеющиеся видеоматериалы в отдел полиции.

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