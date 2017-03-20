В Камышине из ювелирного салона похитили 8 лотков с драгоценностями
Днём 19 марта на пульт частной охранной организации поступил сигнал о срабатывании сигнализации в ювелирном магазине, расположенном по ул. Ленина в городе Камышин.
Днём 19 марта на пульт частной охранной организации поступил сигнал о срабатывании сигнализации в ювелирном магазине, расположенном по ул. Ленина в городе Камышин.
По словам сотрудников торговой точки, в помещение ворвались двое неизвестных парней в спортивных костюмах, распылили слезоточивый газ из баллончика и похитили 8 лотков с ювелирными изделиями, после чего скрылись. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ЧОП не удалось задержать злоумышленников.
В настоящее ведётся розыск преступников. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ — «Разбой».
Приметы преступников: 1) славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения, рост 170−175 см, носит очки. Одет:
Всех, кто обладает