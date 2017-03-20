В Камышине из ювелирного салона похитили 8 лотков с драгоценностями

По словам сотрудников торговой точки, в помещение ворвались двое неизвестных парней в спортивных костюмах, распылили слезоточивый газ из баллончика и похитили 8 лотков с ювелирными изделиями, после чего скрылись. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ЧОП не удалось задержать злоумышленников.

В настоящее ведётся розыск преступников. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ — «Разбой».

Приметы преступников: 1) славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения, рост 170−175 см, носит очки. Одет: светло-серый спортивный костюм с черными полосками на рукавах, черный капюшон, на голове светло-серая бейсболка, при себе имел рюкзак черного цвета; 2) славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения, рост 170−175 см. Одет: темная спортивная куртка до пояса, темные брюки, на голове шапка черного цвета.