Подозреваемого в краже денег с банковских карт задержали на Дону

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась жительница Песчанокопского района, которая заявила о том, что у нее похищены две банковские карты и с них сняты около 60 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что что потерпевшая оставила без присмотра сумку в офисе, в котором работала, и затем обнаружила пропажу кошелька, где хранила банковские карты вместе с пин-кодами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в преступлении одного из посетителей офиса, где работала потерпевшая.

В отношении задержанного 54-летнего жителя Целинского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу.