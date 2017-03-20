Подозреваемого в краже денег с банковских карт задержали на Дону
Подозреваемого в краже денег с банковских карт задержали полицейские в Песчанокопском районе Ростовской области.
Подозреваемого в краже денег с банковских карт задержали полицейские в Песчанокопском районе Ростовской области.
Как сообщает
Правоохранители выяснили, что что потерпевшая оставила без присмотра сумку в офисе, в котором работала, и затем обнаружила пропажу кошелька, где хранила банковские карты вместе с
В ходе
В отношении задержанного 54-летнего жителя Целинского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу.