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13:13 (мск), источник: Фонтанка

Грузчика Пулково подозревают в кражах гаджетов, одежды и алкоголя

Транспортная полиция выяснила, куда систематически пропадали дорогостоящие вещи со склада грузового терминала аэропорта Петербурга. В любви к брендам, хорошему алкоголю и чужой технике заподозрили местного работника.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 20 марта пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Пулково задержали подозреваемого в систематических кражах со склада грузового терминала. Им оказался 31-летний сотрудник, в должностной инструкции которого прописаны такие обязанности как прием груза, взвешивание и отправка на склад.

По версии следствия, за полгода мужчина присвоил 11 смартфонов, планшет и пока не уточненное количество бутылок с алкоголем и комплектов мужской одежды. Общий ущерб превысил полмиллиона рублей. Часть похищенного удалось найти в квартире подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские полагают, что мужчине помогали еще трое его коллег, поэтому следствие продолжается.

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