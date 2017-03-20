Грузчика Пулково подозревают в кражах гаджетов, одежды и алкоголя

Как сообщает 20 марта пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Пулково задержали подозреваемого в систематических кражах со склада грузового терминала. Им оказался 31-летний сотрудник, в должностной инструкции которого прописаны такие обязанности как прием груза, взвешивание и отправка на склад.

По версии следствия, за полгода мужчина присвоил 11 смартфонов, планшет и пока не уточненное количество бутылок с алкоголем и комплектов мужской одежды. Общий ущерб превысил полмиллиона рублей. Часть похищенного удалось найти в квартире подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские полагают, что мужчине помогали еще трое его коллег, поэтому следствие продолжается.