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13:10 (мск), источник: УралПолит.ру

Раненый уралец, спасаясь от ревнивого друга, спрыгнул со второго этажа и умер

ИВДЕЛЬ, 20 марта, ИА УралПолит.Ru. В Ивделе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который зарезал своего приятеля на почве ревности.

Поздним вечером 13 декабря 2016 года в одной из квартир по улице Советской в Ивделе компания, состоящая из 54-летнего хозяина жилища, его сожительницы и их 37-летнего приятеля распивали алкоголь. В ходе застолья гость начал уделять особое внимание подруге своего приятеля, чем не на шутку разозлил его. В порыве ревности мужчина схватил бытовой нож и ударил им в грудь друга.

«С полученной раной потерпевший, скрываясь от злоумышленника, выпрыгнул на улицу из окна второго этажа. Однако, удалившись от дома на расстояние около 30 метров, потерпевший упал и скончался», — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В настоящее время уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд для рассмотрения по существу.

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