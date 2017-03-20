Ссора братьев в Новосибирске чуть не переросла в убийство

Вчера вечером в городскую больницу скорая доставила 49-летнего новосибирца с ножевым ранением. Его пырнул холодным оружием в живот родной брат.

«В 1 Городскую клиническую больницу 19 марта бригадой “скорой помощи” был госпитализирован мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости,» — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Новосибирской области.

Потерпевший рассказал, что на него напал брат. Патруль Росгвардии задержал подозреваемого и доставил его в полицию.

В его отношении возбуждено уголовное дело об «Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью». По предварительной версии следствия, причиной стала бытовая ссора.