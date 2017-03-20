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13:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Задавивший двух пешеходов челябинец попал под «уголовку»

Он был пьян.

В Челябинске в отношении водителя, сбившего насмерть двух человек, возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом «Уралинформбюро» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Страшная авария произошла в ночь на 19 марта 2017 года. Пьяный 32-летний мужчина за рулем ВАЗ-21103 сбил двух пешеходов на «зебре» и скрылся. Пострадавшие скончались на месте. Спустя 15 минут виновника аварии нашли. Как оказалось, ранее он был лишен прав за пьяное вождение.

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