Защита Сандакова ходатайствует об объединении двух уголовных дел

Об этом Накануне.RU сообщили представители экс-чиновника.

По мнению защитников бывшего вице-губернатора, только в случае объединения дел будут реализованы права Сандакова на защиту и всестороннее и объективное рассмотрение дела судом.

Напомним, в рамках второго уголовного дела Николая Сандакова обвиняют в получение взятки в виде охранных услуг. Второе уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года сразу после освобождения экс-чиновника из СИЗО. Предварительное заседание по делу назначено на 23 марта в Центральном районном суде.

А в Советском районном суде Челябинска в настоящий момент рассматривается первое уголовное дело в отношении Николая Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации.