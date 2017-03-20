Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО спешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
13:04 (мск), источник: Nakanune.ru

Защита Сандакова ходатайствует об объединении двух уголовных дел

Челябинский областной суд 21 марта рассмотрит ходатайство защитников бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова об объединении двух уголовных дел и передачи их для рассмотрения в Советский районный суд.

Об этом Накануне.RU сообщили представители экс-чиновника.

По мнению защитников бывшего вице-губернатора, только в случае объединения дел будут реализованы права Сандакова на защиту и всестороннее и объективное рассмотрение дела судом.

Напомним, в рамках второго уголовного дела Николая Сандакова обвиняют в получение взятки в виде охранных услуг. Второе уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года сразу после освобождения экс-чиновника из СИЗО. Предварительное заседание по делу назначено на 23 марта в Центральном районном суде.

А в Советском районном суде Челябинска в настоящий момент рассматривается первое уголовное дело в отношении Николая Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Госдуме призвали "Сбербанк" к обслуживанию клиентов в Крыму
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Назначен новый руководитель службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Силуанов: Курс рубля к доллару должен быть ниже на 10-12%
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь