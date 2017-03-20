Защита Сандакова ходатайствует об объединении двух уголовных дел
Челябинский областной суд 21 марта рассмотрит ходатайство защитников бывшего
Челябинский областной суд 21 марта рассмотрит ходатайство защитников бывшего
Об этом Накануне.RU сообщили представители
По мнению защитников бывшего
Напомним, в рамках второго уголовного дела Николая Сандакова обвиняют в получение взятки в виде охранных услуг. Второе уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года сразу после освобождения
А в Советском районном суде Челябинска в настоящий момент рассматривается первое уголовное дело в отношении Николая Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации.