Уроженца Башкирии продали в рабство за 20 тысяч рублей

— Булка хлеба на четверых и стакан воды — это весь заработок, — такие страсти рассказывают четыре пленника каспийского кирпичного завода в Дагестане, среди которых оказался уроженец Башкирии Руслан Климов.

Мужчины туда попали чуть больше месяца назад. Все они приехали на заработки в Москву. Невзначай к ним на площади трех вокзаловподошел незнакомец и предложил подзаработать. Затем вербовщик напоил доверчивых работников, организованно погрузил в автобус и отправил в Дагестан.

— Хозяин завода за каждого невольника заплатил похитителям около 20 тысяч рублей, — сообщает «Комсомольская правда на Северном Кавказе». — Одному из пленников удалось дозвониться до родственников и сообщить, что с ним произошло.

Члены общественного движения «Альтернатива» помогли близким невольников и освободили мужчин. Сейчас Руслан Климов находится в Москве и пытается найти деньги, чтобы добраться до родного края.