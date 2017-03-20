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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Уроженца Башкирии продали в рабство за 20 тысяч рублей

Руслана Климова вместе с четырьмя пленниками держали на кирпичном заводе.

— Булка хлеба на четверых и стакан воды — это весь заработок, — такие страсти рассказывают четыре пленника каспийского кирпичного завода в Дагестане, среди которых оказался уроженец Башкирии Руслан Климов.

Мужчины туда попали чуть больше месяца назад. Все они приехали на заработки в Москву. Невзначай к ним на площади трех вокзаловподошел незнакомец и предложил подзаработать. Затем вербовщик напоил доверчивых работников, организованно погрузил в автобус и отправил в Дагестан.

— Хозяин завода за каждого невольника заплатил похитителям около 20 тысяч рублей, — сообщает «Комсомольская правда на Северном Кавказе». — Одному из пленников удалось дозвониться до родственников и сообщить, что с ним произошло.

Члены общественного движения «Альтернатива» помогли близким невольников и освободили мужчин. Сейчас Руслан Климов находится в Москве и пытается найти деньги, чтобы добраться до родного края.

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