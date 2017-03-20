Под Волгоградом двухлетняя девочка скончалась после падения на нее шкафа
Двухлетняя девочка скончалась в результате падения на нее старого шкафа в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Двухлетняя девочка скончалась в результате падения на нее старого шкафа в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» и.о. старшего помощника по связям со СМИ руководителя СУ СКР по региону Инесса Осипова, правоохранители проводят проверку по факту смерти ребенка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По ее словам, семья погибшей характеризуется положительно.
Шкаф упал на девочку в минувшие выходные в Серафимовиче, когда она играла с братом во дворе своего частного дома.