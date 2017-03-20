Топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов перед смертью пытался сопротивляться нападавшим

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Погибший в московском СИЗО исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по качеству и надежности Владимир Евдокимов перед смертью пытался оказать сопротивление нападавшим. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«По результатам осмотра тела погибшего на основе обнаруженных на теле изменений можно предварительно предположить, что погибший перед смертью пытался оказать сопротивление, однако его сил не хватило», — сказал источник.

Он сообщил, что результаты осмотра могут также предварительно свидетельствовать о насильственном характере смерти Евдокимова.