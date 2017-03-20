Топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов перед смертью пытался сопротивляться нападавшим
Об этом рассказал источник, знакомый с результатами осмотра тела погибшего.
Об этом рассказал источник, знакомый с результатами осмотра тела погибшего.
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Погибший в московском СИЗО исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по качеству и надежности Владимир Евдокимов перед смертью пытался оказать сопротивление нападавшим. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«По результатам осмотра тела погибшего на основе обнаруженных на теле изменений можно предварительно предположить, что погибший перед смертью пытался оказать сопротивление, однако его сил не хватило», — сказал источник.
Он сообщил, что результаты осмотра могут также предварительно свидетельствовать о насильственном характере смерти Евдокимова.
Предварительно можно говорить о том, что смерть наступила не в результате самостоятельно нанесенных себе увечий, а насильственных действий третьих лиц
В субботу источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что арестованный по обвинению в мошенничестве исполнительный директор по контролю качества и надежности госкорпорации «Роскосмос» Евдокимов, найден в камере московского СИЗО № 5 мертвым с колотыми ранениями груди.
Представитель столичного главка следственного комитета (СКР) Юлия Иванова подтвердила эту информацию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина сообщила «Интерфаксу», что в связи с инцидентом начата прокурорская проверка, действиям должностных лиц СИЗО будет дана правовая оценка.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что следователи столичного главка СКР при расследовании убийства в СИЗО