Дом № 54 на Полюстровском проспекте оцеплен: ОМОН ищет бомбу

«Полицией перекрыт участок Полюстровского проспекта, где Балткам с двух сторон, из здания всех выгнали на улицу. Все на нервах», — писали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.

По предварительной информации, около 11 часов в полицию поступил звонок о готовящемся теракте. Неизвестный сообщил, что бомбу заложили в здании, где находится магазин автозапчастей, автосервис и офисные помещения — на Полюстровском, 54. Якобы взрыв там неминуем.

К месту возможного взрыва приехали и полицейские, и взрывотехники, и кинологи с собаками, и «скорая помощь». Территория оцеплена. О результатах проверки пока несообщается.

К слову, на днях «минировали» жилой дом на проспекте Художников. В пятницу утром по тревоге эвакуировали более тысячи жильцов. Звонок о теракте оказался ложным.