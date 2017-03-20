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14:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автоледи сбила ребенка в коляске на пешеходном переходе в Ангарске

Женщина утверждает, что ее ослепило солнце.

38-летняя автоледи сбила семейную пару с грудным ребенком в коляске на пешеходном переходе в Ангарске накануне, 19 марта. ДТП произошло около 17.00 на перекрестке улиц Файзулина и Театральной. Семья переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мужчина и ребенок получили травмы различной тяжести. Нарушительница утверждает, что ее ослепило солнце и она не видела пешеходов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутская области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия глава семьи и ребёнок, находившийся в коляске, получили травмы различной степени тяжести. По счастливой случайности женщина не пострадала. Прибывшим на место аварии инспекторам ГИБДД предполагаемая виновница инцидента пояснила, что во время выполнения маневра поворота на перекрёстке ее ослепило солнце, поэтому она не заметила пешеходов», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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