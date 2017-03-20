Автоледи сбила ребенка в коляске на пешеходном переходе в Ангарске
Женщина утверждает, что ее ослепило солнце.
Женщина утверждает, что ее ослепило солнце.
38-летняя автоледи сбила семейную пару с грудным ребенком в коляске на пешеходном переходе в Ангарске накануне, 19 марта. ДТП произошло около 17.00 на перекрестке улиц Файзулина и Театральной. Семья переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мужчина и ребенок получили травмы различной тяжести. Нарушительница утверждает, что ее ослепило солнце и она не видела пешеходов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.