Прикамец пытался угнать школьный автобус
В полицию по Уинскому району позвонили сотрудники местной школы: неизвестный проник в служебный гараж. На место выехала
В полицию по Уинскому району позвонили сотрудники местной школы: неизвестный проник в служебный гараж. На место выехала
Злоумышленник пытался угнать школьный автомобиль ГАЗ. Он воспользовался ключами в замке зажигания и завел транспорт. Чтобы выехать из гаража, он решил выбить ворота машиной. У мужчины получилось только повредить конструкцию. После чего он осознал, что угнать школьный транспорт не сможет, и сбежал.
В ходе
По факту попытки угона возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.