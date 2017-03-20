Прикамец пытался угнать школьный автобус

Злоумышленник пытался угнать школьный автомобиль ГАЗ. Он воспользовался ключами в замке зажигания и завел транспорт. Чтобы выехать из гаража, он решил выбить ворота машиной. У мужчины получилось только повредить конструкцию. После чего он осознал, что угнать школьный транспорт не сможет, и сбежал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личность подозреваемого и задержали его. Безработный 19-летний уголовник был доставлен в отделение, где во всем признался.

По факту попытки угона возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.