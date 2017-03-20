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13:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Анапе выясняют причину гибели парня после задержания полицией

Анапским следственным отделом краевого управления СКР проводится доследственная проверка по факту смерти 27-летнего местного жителя, умершего после задержания полицейскими.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам назначенной судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Как выяснилось, инцидент произошел ранним утром минувшей субботы, когда молодой человек возвращался из гостей на автомобиле своего друга. По его словам, причиной конфликта стал отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За это на водителя был составлен протокол об административном правонарушении, а его спутник, вступивший в словесную перепалку с полицейскими, был принудительно доставлен в отделение полиции.

Как утверждают свидетели, молодого человека «положили лицом на асфальт, надели на него наручники, а затем забросили в багажник прибывшего УАЗика ДПС». По словам очевидцев, возле задания городского УВД задержанного достали из машины без сознания. Сотрудники полиции сначала сами пытались привести его в чувство, а затем вызвали «Скорую помощь». Медики в течение получаса пытались реанимировать молодого человека, однако безрезультатно.

Родственники погибшего были шокированы известием о случившемся. В разговоре с корреспондентом «РГ» его сестра сообщила, что «брат был настоящим атлетом: рост метр девяносто, спортсмен, физически крепкий, на здоровье раньше никогда не жаловался».

По факту случившегося ГУ МВД по Краснодарскому краю проводит служебную проверку. Полицейские уверяют, что причиной задержания стало агрессивное поведение молодого человека, якобы ударившего ногой сотрудника полиции.

Что произошло на самом деле, предстоит выяснить следователям в ходе назначенной проверки. Изъяты записи с видеокамер, установленных на месте происшествия. Как сообщила старший помощник руководителя краевого управления СКР Наталья Смяцкая, процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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